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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:34
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        Antalya'daki teleferik kazasının sanıklarının yargılanmasına devam edildi
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E, Aziz A, Hüseyin A, Özgür E, Kazım K, Orhan K, Furkan E. ve Serkan Y, müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

        Mahkemenin Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden istediği bilirkişi raporu dosyada yer aldı.

        Bilirkişi raporunda, Antalya Tünektepe Teleferik Tesisinde yaşanan kazaya ilişkin teknik inceleme raporu sonucunda, 5 numaralı direğin yapısal tasarımında ve bulonlu birleşimlerinde yeterli mühendislik hizmetinin alınmadığının tespit edildiği, direk ve birleşim noktalarının istisnai yük koşullarına uygun tasarlanmadığı kanaatine yer verildi.

        Sanık avukatları mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporlarına karşı savunma yaptı.

        Sanıklardan Kocagöz'ün avukatı Süleyman Çalıkuşu, kazanın arızalanan sistemin tekrar çalışması ve direklerin çıkıldığı yerin statik çalışmanın yapılmaması nedeniyle meydana geldiğini ileri sürdü.

        Müvekkilinin yaşanan olaydan dolayı bir kusurunun bulunmadığını savunan Çalıkuşu, müvekkilinin belediye başkanlığı görevini yapması nedeniyle yurt dışına gitme ihtiyacı duyduğunu belirterek, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti ara kararında, sanıklardan Kocagöz'ün avukatının sunduğu belgeyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

        Diğer sanıkların ise belge sunması halinde yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki taleplerin değerlendirileceği belirtildi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise 4. duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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