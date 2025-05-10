KKTC'li Bakan Gardiyanoğlu'ndan Alanyaspor Kulüp Başkanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

Ziyaret sonunda Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

Gardiyanoğlu, kendisine eşlik eden Alanyaspor Asbaşkanı Aycan Fenercioğlu ile beraber, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

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