Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kumluca'daki gezgin arıcılar bal hasadına başladı

        Türkiye'nin önemli narenciye üretim alanlarından olan ve gezgin arıcıların kışlak olarak kullandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde bal hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kumluca'daki gezgin arıcılar bal hasadına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin önemli narenciye üretim alanlarından olan ve gezgin arıcıların kışlak olarak kullandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde bal hasadına başlandı.

        Bal üretimi yapan bazı arıcılar, özellikle kış döneminde arılarını soğuktan korumak ve narenciye çiçeğinden bal elde etmek için Kumluca'yı kışlak olarak kullanıyor.

        Yaklaşık sekiz ay boyunca ilçenin değişik bölgelerinde bulunan narenciye bahçelerinde arılarını konaklatan yetiştiriciler, baharın gelmesiyle emeklerinin karşılığını almak için narenciye balı hasadı gerçekleştiriyor.

        Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, narenciye balı elde etmek amacıyla sonbaharda ilçeye gelen gezgin arıcıların, baharın gelmesiyle bal hasadını yaparak ilçeden ayrılacaklarını söyledi.

        - "Kumluca'ya yılda ortalama 40 bin kovan geliyor"

        İlçede sera ve narenciye bahçelerinin iç içe olduğunu belirten Kökçe, "Arı yetiştiricilerimiz için doğal çiçeklerle dağlarla Toroslarla çevrili bu iklim kuşağı, dünyada ender bulunan kışlama bölgesi. İlçemize her yıl ortalama 40 bin kovan arı geliyor. Narenciye ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçelerimizde dolaşan arılar çiçeklerin doğal döllenmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Kökçe, narenciye balının kaliteli olduğu kadar sağlık açısından da değerli gıda olduğuna değinerek, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle bal rekoltesinde geçen yıllara göre düşüş olduğunu vurguladı.

        Muş'tan gelen Recep Demir de geçimini arıcılıktan sağladığını ifade ederek, sahte balla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Doğal bal ürettiklerini anlatan Demir, "1991'den bu yana gezgin arıcı olarak Türkiye'nin değişik yörelerini gezerek, bal üretimi yapıyorum. Başta glikozla yapma ballarla mücadele edilmesini, bize de bu konuda destek olunmasını istiyoruz." dedi.

        Ordu'dan gelen arıcı Abdullah Biler ise Kumluca'dan sonra Hakkari ve Van'a gideceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
        Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
        Rus gence kucak açan Gülsüm annenin hikayesi beyaz perdede izleyiciyle bulu...
        Rus gence kucak açan Gülsüm annenin hikayesi beyaz perdede izleyiciyle bulu...
        Türkiye'nin ilk yerli karanfillerinin yüzde 85'i ihraç ediliyor
        Türkiye'nin ilk yerli karanfillerinin yüzde 85'i ihraç ediliyor
        Poligonda zorlu eğitim; hız, refleks ve dikkat şart
        Poligonda zorlu eğitim; hız, refleks ve dikkat şart
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
        Ünlü şefler 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde buluş...
        Ünlü şefler 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nde buluş...