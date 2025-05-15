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        Antalya'da temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni düzenlendi

        Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında, temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:19
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        Antalya'da temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni düzenlendi
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        Antalya'da Engelliler Haftası kapsamında, temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından organize edilen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri davul zurna eşliğinde eğlendi.

        Törende bir günlük temsili askerlik yapacak engelli bireylerin ellerine kına yakıldı. Kına anında aileler duygulu anlar yaşadı.

        Törenin ardından özel bireyler, görevlerini yerine getirmek üzere Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına uğurlandı.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli gençlere harçlık verdi ve alkışlarla uğurladı.

        Karavural, burada yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatın her alanında olduğunu belirtti.

        Sembolik törenin çok derin bir anlama sahip olduğunu vurgulayan Karavural, "Engelli kardeşlerimiz askerlikte de var olduklarını gösteriyorlar. Belki bu sembolik bir program ama içeriği çok derin." dedi.

        Temsili askerlik görevine uğurlanan Barış Fındık'ın annesi Nurten Koç ise çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Oğlum geceden beri heyecandan uyuyamadı. Defalarca 'Anne kına yakacak mıyız? Askerliğe gidecek miyim?' diye sordu. Çok büyük bir hevesi var." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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