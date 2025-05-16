Kumluca'da Gençlik Haftası atletizm şenliği sona erdi

Dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları, antrenörleri ve öğretmenleri tarafından verildi.

Yarışmada, 50 metre kızlar kategorisinde Kardelen Altındağ, 100 metre kızlarda ise Nida Solakoğlu birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya, 6 kategoride yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atletizm şenliği sona erdi.

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