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        Kumluca'da Gençlik Haftası atletizm şenliği sona erdi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atletizm şenliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:54
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        Kumluca'da Gençlik Haftası atletizm şenliği sona erdi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası atletizm şenliği sona erdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya, 6 kategoride yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

        Kumluca futbol sahasında gerçekleştirilen yarışmalarda genç erkekler 50 metre kategorisinde Ahmet Hakan Kaynar, 100 metre erkekler kategorisinde Halil İbrahim Değer birinci oldu.

        Yarışmada, 50 metre kızlar kategorisinde Kardelen Altındağ, 100 metre kızlarda ise Nida Solakoğlu birincilik elde etti.

        Gülle atma branşında erkeklerde İsmet Demircan, kızlarda ise Nida Solakoğlu yarışmayı birinci tamamlandı.

        Dereceye giren sporcu öğrencilere madalyaları, antrenörleri ve öğretmenleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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