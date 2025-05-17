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        Serik'te otomobili ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:58
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        Serik'te otomobili ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Furkan G.'nin kullandığı 45 ZF 890 plakalı otomobil, Antalya - Alanya D400 kara yolunda, Aytekin D. idaresindeki 23 AET 179 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Adem S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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