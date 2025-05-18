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        Antalya'da, turist bulduğu telefonu sahibine teslim etti

        Antalya'nın Serik ilçesinde Moldova uyruklu turist bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:26
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        Antalya'da, turist bulduğu telefonu sahibine teslim etti
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        Antalya’nın Serik ilçesinde Moldova uyruklu turist bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

        Boğazkent turizm merkezinde ailesiyle piknik yapmaya giden Ümmü Karaca oturdukları yerde cep telefonunu unuttu.

        Serik'e tatil yapmak için gelen Vlad Istrati, mesire alanında gezerken cep telefonunu buldu.

        Telefondaki sosyal medya hesaplarından Karaca’nın arkadaşlarına mesaj yazan Istrati, telefonun kendisinde olduğunu bildirip adresini yazdı.

        Kendisine ulaşan arkadaşlarından aldığı adrese giden Karaca, cep telefonunu teslim alıp Istrati'ye teşekkür etti.

        Telefonunu mola verdiği yerde unuttuğunu belirten Karaca, "Turist arkadaş bana telefonumdan ulaştı, ben de geldim ve telefonumu aldım, çok teşekkür ederim." dedi.

        Bulduğu cep telefonunu teslim eden Istrati ise "Zamanında ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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