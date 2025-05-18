Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Bünyamin Balcı, Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Soner Dikmen, Safuri, Gaich
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Furkan Soyalp, Ndiaye, Mbakata, Kozlowski, Maxim, Okereke
Sarı kartlar: Dk. 28 Ndiaye, Dk. 39 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
ANTALYA
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