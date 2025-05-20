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        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:22
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        Antalya'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Karaöz Mahallesi kavşağı D-400 kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 15 PN 533 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 07 JM 634 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak refüje savrulurken, kamyon ise yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Çarpma sonucu yıkılan yüksek gerilim direği nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, kopan teller trafik akışını da olumsuz etkiledi. Ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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