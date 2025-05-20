Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Basın Sohbetleri" etkinliğinin konuğu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz oldu.

Kocagöz, AGC'nin sosyal tesisinde düzenlenen "Basın Sohbetleri" toplantısında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kepez'in Antalya'nın arka bahçesi olduğunu ve 55 kentten daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirten Kocagöz, yerel seçimde 30 yıldan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17 bin 500 oy farkı ile Kepez'i aldığını kaydetti.

Yerel seçimleri kazandıktan sonra 3 Nisan 2024'te mazbatayı aldığını anlatan Kocagöz, "Mazbatayı aldıktan sonra talihsiz teleferik kazası oldu ve tutuklandım. Halbuki ben bu kazadan 4,5 ay önce istifa etmiştim. 2 ay cezaevinde kaldım ve hizmet için zaman kaybımız oldu. Bu süreçte gördüğüm destek sadece bana değil halkın iradesine duyulan saygının ve insanımızın ne kadar adalete düşkün olduğunun göstergesiydi." dedi.

Borçlu bir belediyeyi teslim aldıklarını ve borcun bir kısmını ödediklerinin dile getiren Kocagöz, her şeye rağmen seçim beyannamesindeki 150 projeden 46'sını hayata geçirdiklerini ifade etti.