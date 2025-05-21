Antalya'da halden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent Sebze ve Meyve Hali'nden plastik kasaların ve domateslerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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