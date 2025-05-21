Antalya'da halden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde halden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Finike ilçesinde halden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahilkent Sebze ve Meyve Hali'nden plastik kasaların ve domateslerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Haldeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelileri M.Y, A.T, C.Y, R.I. ve D.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin haldeki kasaları otomobilinin arkasına bağladığı römorka yüklediği yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.