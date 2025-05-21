Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı

        Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programla coğrafi işaretli ürünlerin de bulunduğu klasik lezzetler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her yıl milyonlarca turistin geldiği Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programla coğrafi işaretli ürünlerin de bulunduğu klasik lezzetler tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda her yıl kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Antalya Havalimanı 2. Terminalde Taste of Anatolia Restorant'ta program düzenlendi.

        Vali Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Antalya'nın klasik ev yemekleri ve şehrin zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde "Gastronomi Ödülü"ne layık görülen ünlü şef Ömür Akkor liderliğinde, TAV Havalimanları'nın yiyecek ve içecek iştiraki olan BTA'nın yeni markası olarak hayata geçirilen Taste of Anatolia Restaurant'ta Türk ve Anadolu mutfağından lezzetler sunuldu.

        Protokolün yanı sıra gastronomi ve turizm sektöründen temsilcilerin katıldığı etkinlikte, gülüklü çorba, börülce salatası, Elmalı ve Kumluca yöresine ait topak kızartması, İbradı'nın haluska yemeği ile Alanya'nın öksüz helvasından oluşan menü ikram edildi.

        Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, büyük çaplı genişlemenin sonucu olarak hizmete açılan ve 35 milyon yolcu kapasitesinden 82 milyona çıkarılan havalimanında özel bir restoranın açıldığını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nı bu özel mekanda kutlamak istediklerini belirten Şahin, "Anadolu tatları restoranındayız. Yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turist buraya gelip, buradan gidiyor. Bu da tanıtım için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Global bir markayız ve tüm lezzetler burada var ama Türk lezzetleri baş köşede yer alıyor. Geleneksel tarzda yapılmış yemekleri tatma fırsatı yolcularımıza sunuluyor." diye konuştu.

        Şahin, 19 olan Antalya'nın coğrafi işaretli ürün sayısının Kaş margaz üzümü de tescillenerek 20'ye çıktığını ifade etti.

        Antalya’nın Kaleiçi, Alanya, Kemer ve Kaş gibi turistik ilçelerinde Türk mutfağı konseptli restoranların sayısının artırılması gerektiğini belirten Şahin, "Bu mutfağın misafirlerimizle buluşması ve zengin Türk kültürünün tanıtılması son derece değerli. Burada sadece yemekler değil, kültürümüzün güzel unsurları da misafirlerimize sunulmuş oluyor." şeklinde konuştu.

        - Turistlere Anadolu lezzetlerini ve kültürü tanıtmak istedik

        Türk ve Osmanlı mutfak kültürüne yönelik çalışmalarıyla tanınan şef Ömür Akkor, Antalya'nın dünyada öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

        Belçika'da endemik bitki sayısının bir, Almanya'da beş olmasına karşın Antalya'da bu sayının 800 olduğunu belirten Akkor, “Hem geçmişi hem de coğrafi çeşitliliğiyle öne çıkan bir kent. Türk Mutfağı Haftası’nı, böylesine zengin kültürel ve doğal mirasa sahip Antalya’da kutlamak bizim için anlamlıydı. Etkinlikte, Antalya haritası şeklinde bir menü hazırladık ve bu haritanın üzerine Antalya’ya özgü lezzetleri yerleştirdik.” ifadelerini kullandı.

        Ülkeden ayrılacak turistlerin dış hatlar terminalindeki restoranda lezzetleri tatma imkanı bulacağını vurgulayan Akkor, şunları kaydetti:

        "Buradaki yabancı turiste geleneksel, Antalya lezzetleri ile coğrafi işaretli ürünleri göstermek istedik. Lokantayı bunun üzerine inşa ettik. Yolcu Antalya Havalimanı'na gelsin ve bir fastfoodla ülkeden ayrılmasın. Bilakis hem buranın o çok katmanlı, doğal, kültürel ve çeşitliliğini görsün, hem Yörüklerin yoğurdunu, tereyağını, kuzusunu ve hamur işlerini tatsın istedik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 2'si tutukl...
        Alanya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 2'si tutukl...
        Burdur Valisi Bilgihan Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde konuştu:
        Burdur Valisi Bilgihan Antalya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde konuştu:
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Antalya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Gazipaşa'da "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" resim sergisi açıldı
        Gazipaşa'da "Üniversitem İçin Sanattan Kazanıyorum" resim sergisi açıldı