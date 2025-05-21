Antalya'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temeli atıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temeli atıldı.

Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, istasyonun yapımını üstlenen hayırsever Süleyman Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.

Şahin, törende, kentin kış nüfusunun 2 milyon 722 bin olduğunu ve bu nüfusa her yıl 30 bin kişinin eklediğini söyledi.

Kepez ilçesinin aldığı göç ile şu anda Antalya'nın en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten Şahin, "Nüfus artarak şehir hızla gelişince kamu hizmetlerinin de bunun yanında bu nüfusa yetişmesi gerekiyor. Bunların içerisinde en önemlisi elbette ki okul ve sağlık demektir. Okul ve sağlık konusunda son dönemde yaptığımız açılışların ve temel atmaların önemli bir kısmını Kepez'de yapıyoruz." dedi.

Şahin, istasyonun yapılması için arsayı temin eden Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'e ve inşası için de hayırsever Akbıyık'a teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz ise Kepez'de her hafta bir temel atma töreni ve bir açılışın olduğunu kaydetti. Yeni Mahalle'deki 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ile Kepez'in sağlık altyapısına değer katacak yeni bir adımın atılmasından mutlu olduğunu dile getiren Kocagöz, "127 metrekarelik alana sahip bu tesiste iki dinlenme odası, tıbbi müdahale alanı ve bir eğitim koordinasyon odası yer alıyor. Hızlı müdahale kapasitesiyle donatılmış bu merkez, hem sağlık çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı hem de halkımız için bir can güvenliği noktası olacak." ifadesini kullandı. İnsan hayatına dokunan, sosyal ihtiyaçlara yanıt veren, kent kimliğini güçlendiren yatırımlar yaptıklarını kaydeden Kocagöz, altyapıdan çevreye, güvenlikten halk sağlığına kadar her alanda bir iyileşme çabası içinde olduklarını aktardı. Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan da Kepez'in nüfusu artan ilçelerden olmasına rağmen yapılan çalışmalarla Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerinin yakalandığını ifade etti.