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        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:00
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        Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.

        Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu İlme Elisabeth Erna Hinkel'in (67) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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