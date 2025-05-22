Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu İlme Elisabeth Erna Hinkel'in (67) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti.

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