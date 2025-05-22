Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.
Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu İlme Elisabeth Erna Hinkel'in (67) yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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