Deri konfeksiyon sektörü katma değerli üretimle ihracatı artırdı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Güven Karaca, deri konfeksiyon sektörünün katma değerli üretim potansiyeli ile ihracatını yılın ilk 4 ayında yüzde 44 artırdığını söyledi.

Türkiye Deri Konfeksiyonları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen "14. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, yerli firma temsilcileriyle 1500 yabancı alıcıyı Antalya'da buluşturdu.

Fuara katılan ve aynı zamanda İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İDMİB) başkanlığı görevini de yürüten Karaca, AA muhabirine, deri ve deri mamullerinin, ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ve tabakhane ile 4 ana sektörden oluştuğunu ve geçen yılı 1 milyar 570 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını söyledi.

Katma değerli ihracat konusunda çok performanslı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Karaca, özellikle deri konfeksiyon sektöründe güçlü pazarlara yöneldiklerini ve bunun da meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Deri konfeksiyon sektöründe yılın ilk 4 ayında 44,5 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Karaca, geçen yıl bu rakamın 31 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

Deri konfeksiyon sektöründe 2025'e iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Karaca, "Deri konfeksiyon sektörümüz geçen yılı neredeyse hiç kayıp yaşamadan kapatırken 2025'in ilk 4 ayında yüzde 44'lük bir büyüme sergiledi. Tabii ki dünyadaki ve Türkiye'deki büyük enflasyon ve resesyon rüzgarında deri konfeksiyon sektörümüzün yüzde 44'lük büyümesi bizim için çok kıymetli." dedi. Karaca, pazar konusunda da çeşitliliği artırdıklarını ve yüksek miktarlarda ithalat yapan ülkelere yöneldiklerini vurguladı. Daha önce en güçlü pazarlarının Rusya olduğunu anımsatan Karaca, şunları söyledi: "Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülke ABD oldu, ardından doğu bloğu ülkeleri geldi. Bu müşteri çeşitlenmesi için çok önemli. Deri ve deri mamulleri sektörünün genelinde yüzde 42, yüzde 45 oranında Avrupa Birliği'ne mal satılırken deri konfeksiyon sektörünün ABD'yi birinci pazar yapması müşteri çeşitlendirilmesi adına çok kıymetli. ABD'nin ne kadar büyük bir pazar olduğunu biliyoruz, en büyük alıcı Amerika. Dolayısıyla sektör bu tarafa doğru yönünü çevirdi. Biz de bundan çok mutluyuz."