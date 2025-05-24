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        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Melody Gardot sahne aldı

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:28
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        8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Melody Gardot sahne aldı
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        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot müzikseverlerle buluştu.

        Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

        Festivalde, R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan ünlü sanatçı Melody Gardot sahne aldı.

        Yakında anne olmaya hazırlanan Gardot konserde seyircilere, "Ev sahipliğiniz, cömertliğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. Biraz daha alkışlarsanız bebeğime rağmen buradan hiç gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

        Konserin sonunda Gardot, müzikseverlerle "Baby I'm A Fool For You" parçasını seslendirdi.

        Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festival, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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