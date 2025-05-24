8. Antalya Akra Caz Festivali'nde Melody Gardot sahne aldı

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali'nde, ABD'li caz sanatçısı Melody Gardot müzikseverlerle buluştu.

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Akra Otelleri tarafından bu yıl sekizincisi organize edilen festival, Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

Festivalde, R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan ünlü sanatçı Melody Gardot sahne aldı.

Yakında anne olmaya hazırlanan Gardot konserde seyircilere, "Ev sahipliğiniz, cömertliğiniz ve sevginiz için çok teşekkürler. Biraz daha alkışlarsanız bebeğime rağmen buradan hiç gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda Gardot, müzikseverlerle "Baby I'm A Fool For You" parçasını seslendirdi.

Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festival, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.