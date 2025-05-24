Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda üçüncü gün tamamlandı

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde erkekler senkronize 3 metre tramplen finali ile kadınlar 10 metre platform final atlayışları yapıldı.

Erkekler senkronize 3 metre tramplen finalinde, Almanya birinci, İtalya ikinci, Büyük Britanya ise üçüncü oldu.

Kadınlar 10 metre platform final yarışlarında ise İtalyan sporcu Sarah Jodoin Di Maria birinciliği, Alman sporcu Pauline Alexandra Pfeif ikinciliği, Hollandalı sporcu Else Praasterink de üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren takım ve sporculara madalyalarını Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva, Türkiye Yüzme Federasyon Başkanı ve Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Erkan Yalçın ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Organizasyon yarın kadınlar senkronize 3 metre tramplen finali ve erkekler 10 metre platform finalleriyle devam edecek.