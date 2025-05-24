Antalya'da yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza uygulandı
Antalya'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 31 bin 715 lira ceza kesildi.
Antalya'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 31 bin 715 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim yapıldı.
Denetimde bir teknede avlanması yasak türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, yasa dışı avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira ceza uyguladı.
Öte yandan ekipler teknede bulunan 1 dalış elbisesi, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı ve bazı dalış malzemelerine el koydu.
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