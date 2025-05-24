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        Antalya'da yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza uygulandı

        Antalya'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 31 bin 715 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:25
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        Antalya'da yasa dışı balık avlayan kişiye 31 bin 715 lira ceza uygulandı
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        Antalya'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye 31 bin 715 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim yapıldı.

        Denetimde bir teknede avlanması yasak türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı tespit edildi.

        Ekipler, yasa dışı avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira ceza uyguladı.

        Öte yandan ekipler teknede bulunan 1 dalış elbisesi, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı ve bazı dalış malzemelerine el koydu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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