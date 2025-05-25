Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Sezgin Çınar, Azad İlhan
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Cuma Ali Üzüm, Oğuz Aksoy (Dk. 90+3 Baha Kısacık), Polat Güren, Tugay Yıldırım, Ertuğrul Yıldırım (DK. 67 Namık Barış Çelik ), Yavuz Selim Taşer (Dk. 82 Hüseyin Erkan), Serhat Hürriyet, Hamit Kurt, Davut Babur, Ali Habeşoğlu
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor: Kıvanç Küçükkarış, Sadık Baş, İbrahim Has, Kamil İçer (Dk. 81 Doğukan Nelik), Kerem Kaya, Muhammet İmre (90+4 Emre Çölgeçen), Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan (Dk 90+5 Yekta Sönmez), Selim Ilgaz (Dk. 74 Ali Han Tunçer), Aykut Çift, Tolunay Yurtseven (90+4 Arda Yumurtacı)
Goller: Dk. 44 Tugay Yıldırım (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 30 Kerem Kaya, Dk 90+1 Ali Han Tunçer, Dk. 90+8 Aykut Çift (Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Cuma Ali Üzüm (Ayvalıkgücü Belediyespor) DK. 53 Kerem Kaya, Hakan Yeşil (Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor)
ANTALYA
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