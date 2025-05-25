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        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:18 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:34
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        Futbol: Nesine 3. Lig play-off finali
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Sezgin Çınar, Azad İlhan

        Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Cuma Ali Üzüm, Oğuz Aksoy (Dk. 90+3 Baha Kısacık), Polat Güren, Tugay Yıldırım, Ertuğrul Yıldırım (DK. 67 Namık Barış Çelik ), Yavuz Selim Taşer (Dk. 82 Hüseyin Erkan), Serhat Hürriyet, Hamit Kurt, Davut Babur, Ali Habeşoğlu

        Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor: Kıvanç Küçükkarış, Sadık Baş, İbrahim Has, Kamil İçer (Dk. 81 Doğukan Nelik), Kerem Kaya, Muhammet İmre (90+4 Emre Çölgeçen), Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan (Dk 90+5 Yekta Sönmez), Selim Ilgaz (Dk. 74 Ali Han Tunçer), Aykut Çift, Tolunay Yurtseven (90+4 Arda Yumurtacı)

        Goller: Dk. 44 Tugay Yıldırım (Ayvalıkgücü Belediyespor), Dk. 30 Kerem Kaya, Dk 90+1 Ali Han Tunçer, Dk. 90+8 Aykut Çift (Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor)

        Sarı kartlar: Dk. 35 Cuma Ali Üzüm (Ayvalıkgücü Belediyespor) DK. 53 Kerem Kaya, Hakan Yeşil (Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor)

        ANTALYA

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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