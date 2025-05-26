4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 30 Mayıs'ta başlayacak

Bu yıl 4'üncü düzenlenecek "Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" 30 Mayıs-1 Haziran'da yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Döşemealtı Düzlerçamı mevkisindeki Karaman Piknik Alanı ile kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festival, Yörük kültürünün renklerini bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada, festivalin, Yörük Türkmen kültürünü yaşatma konusunda kendi alanında örnek ve öncü bir etkinlik haline geldiğini belirtti.

Kentte, 29 Mayıs'ta "Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu" düzenleyeceklerini vurgulayan Böcek, forumun Yörük Türkmen belediyeleri arasında işbirliğini güçlendireceğini, kültürün geleceğine yönelik stratejik bir adım olacağını ifade etti.

Böcek, festivalin ise 30 Mayıs'ta saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacağını, geleneksel göç duası ve temsili Yörük göçünün canlandırılacağını bildirdi.

Festivalin, Türk dünyasının dört bir yanından gelecek misafirlerle kardeşlik, dayanışma, müzik, sanat ve kültürün en güzel örneklerine ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Böcek, şunları kaydetti: