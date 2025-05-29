Türkiye Muaythai Federasyonundan eski Azerbaycan federasyon başkanının saldırıya uğramasına ilişkin açıklama:

Türkiye Muaythai Federasyonu, eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in Antalya'nın Kemer ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Federasyonun açıklamasında, şunlar ifade edildi:

"Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası kapsamında 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan heyetinden eski Başkan Araz Musyev'e tanımayan kişilerce müsabaka alanı dışında saldırılmıştır. Olayın şampiyona veya sportif faaliyetlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Saldıran kişiler sporcu değildir. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, jandarma ve emniyet gerekli incelemeleri yaparken ilgili kişilerin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan eski Federasyon Başkanı Araz Musyev yetkililerimiz tarafından ziyaret edilerek görüşülmüş, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunulmuştur. Sağlık durumu iyidir."