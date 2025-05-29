Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Muaythai Federasyonundan eski Azerbaycan federasyon başkanının saldırıya uğramasına ilişkin açıklama:

        Türkiye Muaythai Federasyonu, eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in Antalya'nın Kemer ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Muaythai Federasyonundan eski Azerbaycan federasyon başkanının saldırıya uğramasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Muaythai Federasyonu, eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musyev'in Antalya'nın Kemer ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Federasyonun açıklamasında, şunlar ifade edildi:

        "Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası kapsamında 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan heyetinden eski Başkan Araz Musyev'e tanımayan kişilerce müsabaka alanı dışında saldırılmıştır. Olayın şampiyona veya sportif faaliyetlerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Saldıran kişiler sporcu değildir. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, jandarma ve emniyet gerekli incelemeleri yaparken ilgili kişilerin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan eski Federasyon Başkanı Araz Musyev yetkililerimiz tarafından ziyaret edilerek görüşülmüş, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunulmuştur. Sağlık durumu iyidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üye atadı
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        İş vaadiyle getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdılar
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü, yakalandı
        "Putin NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyor"
        "Putin NATO'nun genişlemesinin durmasını talep ediyor"
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı
        Trump'tan Putin açıklaması
        Trump'tan Putin açıklaması
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Rusya'dan İstanbul önerisi
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        Ford, 1,1 milyon aracını geri çağırıyor
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'

        Benzer Haberler

        8. Antalya Akra Caz Festivali sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor
        8. Antalya Akra Caz Festivali sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor
        Kayıp kadın çalılıkların arasında yatarken bulundu
        Kayıp kadın çalılıkların arasında yatarken bulundu
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı...
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı...
        Antalya'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Antalya'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı...
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı...
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı
        Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Antalya'daki şampiyonada bıçaklandı