Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Öte yandan, ormanda ısınmak için ateş yaktığı ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlerin yayıldığı iddiasıyla G.Y. gözaltına alındı.

Acısu Caddesi'nde otomobilleriyle seyir halindeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Sorgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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