Antalya Devlet Opera ve Balesi sezon finalini "Don Kişot" balesiyle yapacak

Bestesi Ludwig Minkus, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye taşınacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eser, yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), bu sezonun finalinde "Don Kişot" balesini sahneleyecek.

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