Antalya'da doğayla baş başa tatilin adresi bungalov evler bayramda dolu olacak

FATİH HEPOKUR - Antalya'da ağaçların arasındaki tek ve çift katlı bungalov evler, Kurban Bayramı tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyen tatilcilerden ilgi görüyor.

Yılbaşından bu yana 3 milyondan fazla turisti ağırlayan kentte, 5 yıldızlı otellerin yanı sıra doğayla iç içe tatil imkanı sunan Kemer ilçesindeki Çıralı ile Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olympos bölgelerinde, bungalov evlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Yoğun sezonlarda kalabalıktan bunalan, tatilde doğayla baş başa kalmak isteyen pek çok yerli ve yabancı turist, bölgeyi tercih ediyor.

Tatilcilerin bütçelerine uygun fiyatlarla hizmet veren tesisler, aynı zamanda bulundukları bölgedeki huzurlu atmosfer, tarihi doku ve masmavi koylarla dikkati çekiyor. Özellikle Olympos Antik Kenti'nin yakınında konumlanan bungalovlar, tatilcileri hem tarih hem de doğayla buluşturuyor.

- "Geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir artış söz konusu"

Olympos'ta bungalov evlerden oluşan bir tesisi işleten Bahri Karataş, AA muhabirine, bayram ve sonrası için rezervasyonlarda yoğun talep olduğunu söyledi.

Bölgenin en fazla yerli turist ağırladığını ancak son yıllarda yabancı turist potansiyelinde de önemli artış gözlendiğini dile getiren Karataş, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Likya yürüyüşü için yabancı misafirlerin bölgeyi tercih ettiğini belirtti.

Genelde doğa ve tarih tutkularını misafir ettiklerine işaret eden Karataş, "Bayramda doluluk oranları çok yüksek ve genel olarak işletmeler bayramda dolmuş durumda. Bayramdan sonrası için de ciddi bir artış var. Bayramdan sonrası için de ciddi bir artış var. Geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir artış söz konusu. Bu sezonun çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Misafirlerine organik ve doğal ürünlerden oluşan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak yarım pansiyon hizmet verdiklerini dile getiren Karataş, fiyatların ise Haziran ayında kişi başı 1600 liradan başladığını yüksek sezonda 2 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

Olympos'ta 25 yıldır pansiyon işleten Gülistan Pehlivan ise bayram için doluluk oranlarının yüz güldürdüğünü kaydetti.