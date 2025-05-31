Antalya'da yangına giden arazöz devrildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazöz, şarampole devrildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını ihbarına giden arazöz, şarampole devrildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 07 VEF 06 plakalı arazöz, Sögütcuması mevkiindeki orman yangınına müdahale etmek için yola çıktı.
Toprak yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arazöz, şarampole devrildi.
Arazözde görevli personel, kazayı yara almadan atlattı.
Yangın da bölgeye gelen başka bir ekibin müdahalesiyle söndürüldü.
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