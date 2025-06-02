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        Antalya'da ortaokul öğrencileri Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" eserini sahneledi

        Antalya'da, Hayriye Kaya Ortaokulu öğrencileri, Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" eserini sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:20
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        Antalya'da ortaokul öğrencileri Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" eserini sahneledi
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        Antalya'da, Hayriye Kaya Ortaokulu öğrencileri, Turgut Özakman'ın "Ah Şu Gençler" eserini sahneledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Devlet Tiyatrosu arasında imzalanan protokol kapsamında, Kepez ilçesindeki Hayriye Kaya Ortaokulu Tiyatro Topluluğu üyesi öğrenciler, Turgut Özakman’ın yazdığı "Ah Şu Gençler" oyununu sahneye taşıdı.

        Tiyatro oyununa, öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve veliler de ilgi gösterdi.

        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, genç yetenekleri ilgiyle izledi.

        Tüzün, ailenin, iletişim kurmanın ve konuşmanın önemini bir kez daha anlattıkları için öğrencileri kutladı.

        Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları protokolle tiyatroyla tanışmamış okulları ve öğrencileri tiyatroyla buluşturduklarını belirten Tüzün, "İnanıyorum ki bu öğrencilerin içerisinden birlikte sahneye çıkacağımız arkadaşlar olacak. Gerçekten çok yetenekli çocuklar var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

        Okul Müdürü Neslihan Bedirhanoğlu Kok da öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

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