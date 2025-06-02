Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da kamyonla damper arasına sıkışan şoför öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım sırasında kapanan damperle kamyon arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da kamyonla damper arasına sıkışan şoför öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bakım sırasında kapanan damperle kamyon arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti.

        Elikesik Mahallesi'ndeki bir madencilik firmasında şoför olarak çalışan Cevdet Çakmakoğlu (56), yağlama yapmak için kamyon ile damper arasına girerek çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle damperin kapanması sonucu sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 700 kilogram peynir ele geçirildi
        Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 700 kilogram peynir ele geçirildi
        Serik İşletme Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Serik İşletme Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Eşinin 'intihar mektubu'nda parmak izi çıkan koca hakkında ağırlaştırılmış...
        Eşinin 'intihar mektubu'nda parmak izi çıkan koca hakkında ağırlaştırılmış...
        Depremden kaçarken elindeki bardağı bırakmadı
        Depremden kaçarken elindeki bardağı bırakmadı
        Antalya'da intihar ettiği öne sürülen kadının kocasına, cinayetten ağırlaşt...
        Antalya'da intihar ettiği öne sürülen kadının kocasına, cinayetten ağırlaşt...