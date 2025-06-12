Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.
Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar:
İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)
Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)
İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)
ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)
Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)
Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)
Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)
ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)
İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)
Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)
Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)
Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)
İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)
ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)
Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)
Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)
İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)
İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)
Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)
Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)
Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)
Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)
İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)
Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)
Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)
Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)
Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)
Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)
İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)
Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)
Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)
Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)
- Erkekler:
Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)
Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)
Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)
İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)
Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)
Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)
Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)
Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)
Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)
Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)
Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)
Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)
Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)
Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)
Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)
İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)
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