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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı

        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:12
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 Alanya etabı
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        Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının 2. gününde kadınlar ve erkeklerde 48 karşılaşma yapıldı.

        Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki 4 kortta organize edilen etap, 15 Haziran'daki final mücadeleleriyle sona erecek.

        Organizasyonun 2. gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        - Kadınlar:

        İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Luini-Poiesz)

        Hollanda: 2 (Sonneville-Piersma B.) - Brezilya: 1 (Andressa-Taina)

        İtalya: 2 (Valentina Gottardi-Reka Orsi Toth ) - Japonya: 0 (Asami Shiba-Reika Murakami)

        ABD: 2 (Savvy-Van Winkle) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

        Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Yeni Zelanda: 2 (Polley-Macdonald)

        Ukrayna: 0 (Davidova-Khmil) - Fransa: 2 (Vierira-Chamereau)

        Paraguay: 1 (Michelle-Poletti) - Çekya: 2 (Pavelkova K.-Pavelkova A.)

        ABD: 2 (Kraft-Hodel) - Almanya: 1 (Bock-Lippmann)

        İspanya: 0 (Alvarez M.-Moreno) - Avustralya: 2 (Clancy-Milutinovic)

        Hollanda: 2 (Konink-Schoon) - Litvanya: 1 (Paulikiene-Raupelyte)

        Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - Avustralya: 0 (Fleming-Fejes)

        Çekya: 0 (Svozilova-Stochlova) - ABD: 2 (Harward-Phillips)

        İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - Polonya: 0 Ciezkowska-Lunio)

        ABD: 2 (Hildreth-Vangunst) - Litvanya 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

        Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Ukrayna: Serdiuk-Romaniuk)

        Avustralya: 2 (Alchin-Johnson) - Kanada: 0 (Bansley-Bukovec)

        İsviçre: 2 (Anouk-Zoe) - Hollanda: 0 (Sonneville-Piersma)

        İtalya: 2 (Gottardi-Orsi Toth) - ABD: 0 (Savvy-Van Winkle)

        Yeni Zelanda: 0 (Polley-Macdonald) - Fransa: 2 (Vieira-Chamereau)

        Çekya: 0 (Pavelkova K.-Pavelkova A.) - ABD: 2 (Kraft-Hodel)

        Avustralya: 1 (Clancy-Milutinovic) - Hollanda: 2 (Konink-Schoon)

        Brezilya: 2 (Hegeile-Vitoria) - ABD: 1 (Harward-Phillips)

        İtalya: 2 (Scampoli-Bianchi) - ABD: 1 (Hildreth-Van Gunst)

        Ukrayna: 2 (Serdiuk-Romaniuk) - Avustralya: 1 (Alchin-Johnson)

        Hollanda: 2 (Luini- Poiesz) - Brezilya: 0 (Andressa-Taina)

        Japonya: 2 (Shiba-Reika) - Fransa: 1 (Placette-Richard)

        Ukrayna: 0 (Haldun-Lazarenko) - Ukrayna: 2 (Dvidova-Khmil)

        Paraguay: 0 (Michelle-Poletti) - Almanya: 2 (Bock-Lippmann)

        İspanya: 2 (Alvarez-Moreno) - Litvanya: 0 (Paulikiene-Raupelyte)

        Avusturalya: 2 (Fleming-Fejes) - Çekya: 1 (Svozilova-Stochlova)

        Polonya: 2 (Ciezkowska-Lunio) - Litvanya: 0 (Kvedaraite-Kovalskaja)

        Türkiye: 0 (Sencel-Çelebi) - Kanada: 2 (Bansley-Bukovec)

        - Erkekler:

        Çekya: 2 (Perusic-Schweiner) - Fransa: 0 (Genevieve-Gardoque)

        Almanya: 0 (Sagstetter J.- Sagstetter B.) - Kanada: 2 (Schachter-Pickett)

        Almanya: 2 (Ehlers-Wickler) - Letonya: 0 (Bedritis-Rinkevics)

        İran: 0 (Pourasgari-Aghajani) - İsviçre: 2 (Heidrich-Jordan)

        Avusturalya: 1 (Hodges-Schubert) - Brezilya: 2 (George-Saymon)

        Fransa: 1 (Bassereau-Aye) - Avusturalya: 2 (Nicolaidis-Carracher)

        Almanya: 2 (Henning-Wüst) - Avusturalya: 0 (Potts-Pearse)

        Portekiz: 0 (Pedrosa-Campos) - ABD: 2 (Evans-Budinger)

        Avusturya: 2 (Dresler-Waller) - ABD: 1 (Smith-Webber)

        Avusturya: 2 (Hammarberg-Berger) - Avusturya: 0 (Hörl-Pristauz)

        Brezilya: 2 (Pedro-Renato) - Çekya: 0 (Trousil-Dzavoronok)

        Almanya: 2 (Pfretzschner-Winter) - İtalya: 0 (Cottafava-Dal Corso)

        Ukrayna: 2 (Popov-Reznik) - Avusturya: 0 (Pascariuc-Horst)

        Fransa: 2 (Rotar-Gauthier Rat) - Brezilya: 1 (Adelmo-Mateus)

        Türkiye: 0 (Özdemir-Kuru) - Almanya: 2 (Just-Huster)

        İsviçre: 2 (Haussener-Friedli) - Norveç 0 (Mol M.-Mol)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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