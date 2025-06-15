Alanya'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.U.K. (23) yönetimindeki 01 AVM 187 plakalı motosiklet, Oba Mahallesi çevre yolunda aynı yönde ilerleyen E.Ş. (19) idaresindeki 07 N 6543 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Mahmut Karadağ, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karadağ, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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