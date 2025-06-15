Alanya'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karadağ, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Mahmut Karadağ, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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