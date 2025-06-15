Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun kadınlar finalinde İsviçre'den Anouk Verge Depre - Zoe Verge Depre çifti ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Reka Orsi Toth ikilisi karşılaştı.
Müsabakanın ilk setini 21-15 kazanan İsviçre, ikinci seti ise İtalyan ekibi karşısında 21-12 kaybetti.
Anouk-Zoe çifti, üçüncü sette rakipleri Gottardi-Orsi Toth çiftini, 15-13, maçı da 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.
Kadınlarda üçüncülük maçında ise Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti, İtalyan Scampoli-Bianchi ekibini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.
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