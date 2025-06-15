Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 etabı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ile organizasyon yetkilileri verdi.

Erkelerde üçüncülük maçında ise Brezilyalı George-Saymon çifti, Avustralyalı Nicolaidis-Carracher ikilisini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde Çekya'dan Ondrej Perusic-David Schweiner çifti ile Fransa'dan Teo Rotar-Arnaut Gauthier Rat ikilisi karşılaştı.

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