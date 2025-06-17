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        KUTSO yönetimi Finike'de mali müşavirlerle bir araya geldi

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Finike'de görev yapan mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:53
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        KUTSO yönetimi Finike'de mali müşavirlerle bir araya geldi
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        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ile yönetim kurulu üyeleri, Finike'de görev yapan mali müşavir ve muhasebecilerle bir araya geldi.

        Görüşmede, KUTSO tarafından üyelere sunulan hizmetlerin etkinliği, bölgedeki ticari faaliyetlerin seyri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Toplantıda, mali müşavirlerin görüş ve önerileri dinlendi, üyelerin beklentileri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özen, oda yönetimi olarak mali müşavirlerle daha yakın, verimli ve daha güçlü bir iletişim kurma gayretinde olduklarını belirtti.

        Üyelerin dijital dönüşüm süreçlerine daha fazla destek vermeyi hedeflediklerini bildiren Özen, "Bugün burada bizimle olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Odamızın dijital platformlarında ve faaliyetlerinde daha etkin olmaya, fikirlerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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