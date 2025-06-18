Konyaaltı'nda Dünya Müzik Günü ve Dünya Yoga Günü etkinliklerle kutlanacak

Her yaştan vatandaşın katılabileceği etkinlik, gitar dinletisi ile sona erecek.

Keman dinletisi eşliğinde gerçekleşecek yoga seansının yanı sıra etkinlikte, meditasyon, kahkaha yogası ve dans gibi programlar yer alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk program 21 Haziran saat 17.30'da HayatPark'ta doğayla iç içe başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yoga Günü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenleyecek.

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