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        Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:25
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        Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen Ömer B, Şahin Y. ve Alper K, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.

        Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi üzerine 3 kişi adacıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Irmakta akıntının kuvvetli olması nedeniyle AFAD koordinasyonunda Belek'te konuşlu İHH Arama Kurtarma ekibinden destek istendi. Jandarma, itfaiye ve İHH ekiplerinin bot ile ulaştığı 3 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer B, Şahin Y. ve Alper K'nin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

        İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Manavgat Şelalesi'nde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket ettik. Akıntının güçlü olması nedeniyle motorlu bot kullanılamadı. Zodyak botla kürek çekerek mahsur kalan vatandaşlara ulaştık ve yoğun çalışmanın ardından kendilerini güvenli bölgeye taşıdık." diye konuştu.

        Uygur, kurtarma çalışmalarına destek veren jandarma ekiplerine ve çevredeki vatandaşlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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