Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akseki'de karnelerini alan öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde karnelerini alan öğrenciler için etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki'de karnelerini alan öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesinde karnelerini alan öğrenciler için etkinlik yapıldı.

        Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şişme oyun parkurlarında ve yüz boyama etkinliklerinde keyifli vakit geçirdi.

        Etkinlikte ayrıca sürpriz hediye ve ikramlar dağıtıldı.

        Etkinliğe katılan Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, "Emek, azim ve sabırla dolu bu güzel yolculuğun sonunda, hep birlikte eğlenerek yılın yorgunluğunu attık. Başarılarıyla bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli öğretmenlerimizi ve her zaman destek olan kıymetli velilerimizi kutluyoruz." dedi.

        Karne sevincini yaşayan öğrenciler, şenlik sonunda yaz tatiline moralli ve mutlu bir başlangıç yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Serik'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Serik'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Nesli tehlikedeki 2 deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu
        Nesli tehlikedeki 2 deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu
        At üstünde okula gelip, karnesini aldı
        At üstünde okula gelip, karnesini aldı
        Slovakya ve Gazipaşa arasında charter uçuşları başladı
        Slovakya ve Gazipaşa arasında charter uçuşları başladı
        Akseki'nin tarihi düğmeli okulu ve camisi restore edilmeyi bekliyor
        Akseki'nin tarihi düğmeli okulu ve camisi restore edilmeyi bekliyor
        Finike- Kalkan otoyol projesinin iptali için açılan davalarda bilirkişi keş...
        Finike- Kalkan otoyol projesinin iptali için açılan davalarda bilirkişi keş...