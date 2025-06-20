Akseki'de karnelerini alan öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
Antalya'nın Akseki ilçesinde karnelerini alan öğrenciler için etkinlik yapıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde karnelerini alan öğrenciler için etkinlik yapıldı.
Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şişme oyun parkurlarında ve yüz boyama etkinliklerinde keyifli vakit geçirdi.
Etkinlikte ayrıca sürpriz hediye ve ikramlar dağıtıldı.
Etkinliğe katılan Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, "Emek, azim ve sabırla dolu bu güzel yolculuğun sonunda, hep birlikte eğlenerek yılın yorgunluğunu attık. Başarılarıyla bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli öğretmenlerimizi ve her zaman destek olan kıymetli velilerimizi kutluyoruz." dedi.
Karne sevincini yaşayan öğrenciler, şenlik sonunda yaz tatiline moralli ve mutlu bir başlangıç yaptı.
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