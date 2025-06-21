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        Alanya'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:51
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        Alanya'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Vatandaşlar, Mahmutlar Mahallesi sahilinde hareketsiz caretta caretta olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine sahile gelen Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği ekipleri, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.

        Ekipler tarafından caretta caretta sahilden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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