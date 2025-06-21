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        Antalya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:03
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        Antalya'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde kanala düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Habibler Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi'nde, İsmail Ediş'in (29) kullandığı 07 MMS 83 plakalı otomobil, korkuluklara çarptıktan sonra kanala devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerine gelen ekipler, kanalda ters dönen araçtan çıkardıkları sürücü İsmail Ediş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ediş’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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