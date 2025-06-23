Turizm sektörü tanıtım için dizilere yöneldi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Her yıl milyonlarca turisti konuk eden turizm sektörü, dizilerle daha farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünya genelinde gerçekleştirdiği tanıtım kampanyalarına Türk dizilerini de ekledi.

Turizmde dünya markası haline gelen Antalya, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 10 bölümlük mini dizinin ana konusu oldu.

"Antalya Gambit" adıyla hazırlanan mini dizi, GoTürkiye'nin Youtube sayfasından seyirciyle buluştu.

- "Dizi oyuncuları tanıtım yüzleri"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, ajansın tanıtım faaliyetlerine önemli kaynak ayırdığını söyledi.

Dizi sektörünün de tanıtım faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Kavaloğlu, "Birçok diziden etkilenen insanlar tatil rotalarını, bu dizilerin geçtiği bölgelere doğru kaydırıyor. Türkiye, ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biri. Dizilerin özellikle yurt dışında seyredilmesi, dizilerde turizm unsurlarının sergilenmesi turizme çok ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

Ajansın da Türkiye'nin konu edildiği dizi çekimlerine ağırlık verdiğini ifade eden Kavaloğlu, mini dizi Antalya Gambit'in önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Farklı çalışmaların da olacağını aktaran Kavaloğlu, "Dizilerde oynayan oyuncularımız bizlerin tanıtım yüzleri. Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oyuncularımızın ne kadar ön planda olduklarını gördüm, bundan da gurur duydum açıkçası. Dolayısıyla onları turizmin yüzleri olarak görmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - Antalya Gambit'te antik şehirler, gizli koylar yer aldı Öte yandan Bertan Başaran'ın yönettiği Antalya Gambit dizisinin başrollerini, ünlü sanat küratörü "Lara" rolünde Meryem Uzerli ile "gizemli mimar Deniz" rolüyle Kaan Urgancıoğlu üstlendi. Mini dizi ile Antalya, yalnızca bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda gizem, romantizm ve kültürle bezenmiş bir hikayenin merkezi olarak sunuluyor. Bir gerilim filminin nabzını Akdeniz romantizminin cazibesiyle harmanlayan dinamik dizi, uluslararası izleyicilerin dikkatini "Türk Rivierası"nın kalbi Antalya'ya çekiyor.