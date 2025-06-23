Elmalı'da 2. Pilav Şenliği düzenlenecek

Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Yıldırım, "Birlik ve beraberlik için güzel bir etkinlik." dedi.

Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Elmalı Karaköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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