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        Elmalı'da 2. Pilav Şenliği düzenlenecek

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2. Pilav Şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:25
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        Elmalı'da 2. Pilav Şenliği düzenlenecek
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2. Pilav Şenliği düzenlenecek.

        Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi ve Elmalı Karaköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Dernek Başkanı Ahmet Yıldırım, vatandaşları bir araya getirmek amacıyla şenliği geçen yıl başlattıklarını belirtti.

        Etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Yıldırım, "Birlik ve beraberlik için güzel bir etkinlik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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