        Antalya Haberleri

        Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu

        Antalya'da bir grup dalgıç, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:36 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:36
        Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu
        Antalya'da bir grup dalgıç, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

        Konyaaltı sahiline gelen Akdeniz Dinamik Spor Kulübü üyesi dalgıçlar, hazırlıkların ardından denize girdi.

        Bir süre su altında kalan dalgıçlar, 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na dikkati çekmek amacıyla kitap okudu.

        Kulüp başkanı Server Yüksel, sporun yalnızca fiziksel değil zihinsel gelişimi de desteklemesi gerektiğini belirterek, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı önemsediklerini ifade etti.

