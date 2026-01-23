Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, niyetlerinin millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmek olduğunu belirterek, "Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir." dedi.

        Giriş: 23.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:16
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, niyetlerinin millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmek olduğunu belirterek, "Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir." dedi.

        Yavuz, Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın teşkilatçılık anlayışı noktasında örnek bir şehir olduğunu söyledi.

        Siyasetin çözmek, dönüştürmek, geliştirmek, pranga varsa koparmak, zincir varsa söküp atmak demek olduğunu belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldır prangaları söküp attığını dile getirdi.

        Bugün bir araya gelen herkesin ne kadar mühim bir iş yaptığının farkında olduğunu belirten Yavuz, "Hayatımın sonuna kadar bu çizgide kalacağım. Sebebi şu, Ayasofya'yı açmış ya 'Burası benim tapulu malım' demiş ya hükümranlık yetkisini haykıra haykıra ortaya koymuş ya ondan. 'Tapusu benim' demenin adıdır orayı açmak. O kadar mühim bir meseledir." diye konuştu.

        - "Niyetimiz Kızıl Elma'dır, İ'la-yi Kelimetullah'tır"

        Yavuz, Erdoğan'ın yolunun hayatlarının sonuna kadar yolları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bütün bu işler nasıl anlam kazanır? Niyetinizin halis olmasıyla anlam kazanır. Şöyle bir söz var 'İkisi de kapıya doğru koşuyordu. Ama biri günahtan kaçmak için biri günaha girmek için.' Baktığınızda aynı iş yapılıyor. Ama niyet onu o kadar farklı hale getiriyor ki. Niyetler o kadar önemli. O zaman niyetimizi tazeleyeceğiz. Niyetimiz millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmektir. Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir. Niyetimiz Kızıl Elma'dır, İ'la-yi Kelimetullah'tır, millete hizmettir, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Niyet buysa yaptığımız iş çok önemli."

        Bu niyetlerin karşılığında sadece milletin desteğini, Allah'ın rızasını beklediklerini vurgulayan Yavuz, teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu nasılsa öyle bir duruş sergilemeleri gerektiğini söyledi.

        - "Daha çok çalışmalıyız, daha çok emek vermeliyiz"

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel de Antalya'nın eskiden hizmet ve eserlerle anıldığını ama AK Parti'nin yerel yönetimlerde olmadığı süreçte kentin olumsuz konularla adının geçtiğini söyledi.

        Bu görüntülerden memnun olmadığını belirten Türel, "Bizler hep birlikte Antalya'nın yaşadığı bu olumsuzlukları hak etmediğini ifade ediyoruz. Daha çok çalışmalıyız, daha çok emek vermeliyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Yavuz başkanlığında Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na geçildi.

        Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

