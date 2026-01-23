Habertürk
        Antalya'da klima motoru çalan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'da klima motoru çalan 3 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde farklı adreslerden klima dış ünitelerini çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:03
        Antalya'da klima motoru çalan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde farklı adreslerden klima dış ünitelerini çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 4 ev, 7 iş yeri ve bir kamu kurumundan klima motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kurye motosikleti kullanarak hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Çalışmalar sonucu T.A, A.Ş. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin önüne kurye motosikletiyle gelerek dışarıda bulunan klima motorunu alıp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

