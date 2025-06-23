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        Kumluca Belediyesi Adrasan ve Karaöz'de asfalt çalışması yapıyor

        Kumluca Belediyesi Adrasan Mahallesi ve Karaöz mevkiinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:32
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        Kumluca Belediyesi Adrasan ve Karaöz'de asfalt çalışması yapıyor
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        Kumluca Belediyesi Adrasan Mahallesi ve Karaöz mevkiinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince iki noktada, ulaşım konforunu artırmak ve güvenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla asfaltlama çalışması başlatıldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, özellikle yaz aylarında ilçede nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığını ve bu yönde yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

        Vatandaşları ve misafirlerin ulaşımda sıkıntı yaşamama için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Avcıoğlu, "Ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. Yaz aylarında özellikle turizm beldelerimizde nüfus yoğunluğunu da göz önüne alarak ihtiyaca göre çalışma planlarımızı oluşturduk. Ulaşımı daha güçlü bir Kumluca için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Avcıoğlu, asfaltlama çalışmalarının sadece Adrasan ve Karaöz ile sınırlı kalmayacağını, eylül ayı sonuna kadar ilçenin farklı noktalarında çalışmaların süreceğini bildirdi.

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