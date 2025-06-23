GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyurt ve Aşağıoba mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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