Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşilyurt ve Aşağıoba mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?

        Benzer Haberler

        Kolonu patlayan 7 katlı apartman tahliye edildi; daha önce de market için k...
        Kolonu patlayan 7 katlı apartman tahliye edildi; daha önce de market için k...
        Kumluca Belediyesi Adrasan ve Karaöz'de asfalt çalışması yapıyor
        Kumluca Belediyesi Adrasan ve Karaöz'de asfalt çalışması yapıyor
        Antalya'da "Minik Fırçalar" resim sergisi açıldı
        Antalya'da "Minik Fırçalar" resim sergisi açıldı
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da orman yangını (2)
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kumluca'da yaz spor okulları 30 Haziran'da başlayacak
        Kumluca'da yaz spor okulları 30 Haziran'da başlayacak