Kolonu patlayan 7 katlı apartman tahliye edildi; daha önce de market için kolon kesildi iddiası

ANTALYA'da 7 katlı bir apartmanın taşıyıcı kolonu patladı. Büyük bir gürültü duyan apartman sakinleri binayı terk ederken, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kolonun ciddi yapısal hasar aldığı belirlendi. Bina tahliye edilirken, apartman sakinleri ise eşyalarına ulaşamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını söyledi. Olası çökme riskine karşı da bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Apartman sakini Furkan Doymaz, "Burada eskiden büyük bir market vardı, o market ana kolonlardan birini kesmiş. Market çıktıktan sonra dükkan sahipleri durumu fark etmedi" dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmandan cumartesi gecesi büyük bir gürültü duyuldu. Panikle dışarı çıkan bina sakinleri, giriş kattaki iş yerinde bulunan taşıyıcı kolonun patladığını fark etti. Patlamayla birlikte kolon çevresinde çatlaklar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın tamamen tahliye edilmesine karar verdi.

KOLONDA GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR

İncelemede, taşıyıcı kolonda ciddi yapısal hasar oluştuğu, beton parçalarının döküldüğü ve demir donatıların eğildiği belirlendi. Kolonun bulunduğu noktada molozlar oluşurken, yapı bütünlüğünü kaybettiği değerlendirilen binanın çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.