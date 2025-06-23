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        Kolonu patlayan 7 katlı apartman tahliye edildi; daha önce de market için kolon kesildi iddiası

        ANTALYA'da 7 katlı bir apartmanın taşıyıcı kolonu patladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:47
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        Kolonu patlayan 7 katlı apartman tahliye edildi; daha önce de market için kolon kesildi iddiası
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        ANTALYA'da 7 katlı bir apartmanın taşıyıcı kolonu patladı. Büyük bir gürültü duyan apartman sakinleri binayı terk ederken, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kolonun ciddi yapısal hasar aldığı belirlendi. Bina tahliye edilirken, apartman sakinleri ise eşyalarına ulaşamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını söyledi. Olası çökme riskine karşı da bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Apartman sakini Furkan Doymaz, "Burada eskiden büyük bir market vardı, o market ana kolonlardan birini kesmiş. Market çıktıktan sonra dükkan sahipleri durumu fark etmedi" dedi.

        Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmandan cumartesi gecesi büyük bir gürültü duyuldu. Panikle dışarı çıkan bina sakinleri, giriş kattaki iş yerinde bulunan taşıyıcı kolonun patladığını fark etti. Patlamayla birlikte kolon çevresinde çatlaklar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın tamamen tahliye edilmesine karar verdi.

        KOLONDA GÖZLE GÖRÜLÜR HASAR

        İncelemede, taşıyıcı kolonda ciddi yapısal hasar oluştuğu, beton parçalarının döküldüğü ve demir donatıların eğildiği belirlendi. Kolonun bulunduğu noktada molozlar oluşurken, yapı bütünlüğünü kaybettiği değerlendirilen binanın çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

        'DEPREM SONRASI SES DUYDUK'

        Apartman sakinlerinden Ali Polat, "Birinci katta oturuyorum, 3 senedir bu binadayım. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Elmalı tarafında depremler olmuştu. Gece yarısı biz de bir anda büyük bir ses duyduk. Komşumuzun kolonunda sıkıntılar başlamış. Sabah valilik, kaymakamlık ve büyükşehir belediyesi ekiplerine ulaştık. Şu anda bina tamamen tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan incelemeye gelecekler. Bizim için çok zor bir durum, insanların eşyaları içeride kaldı. Nakliye fiyatları çok pahalı, taşınmak da çok zor. Yeni bir düzen kursak bile şu an eşyalarımıza ulaşamıyoruz" dedi.

        'EŞYALAR İÇERİDE KALDI'

        Apartmanda kardeşi oturan Naciye Schadow, "Şoktayım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada ablam yaşıyor. Kendisi şu an yurt dışında. Telefonla haberi alıp hemen geldik ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımız apartmanda kaldı, alamıyoruz" diye konuştu.

        'MARKET KOLON KESTİ, KİMSE FARK ETMEDİ'

        Bir diğer apartman sakini Furkan Doymaz ise kolonun önceden hasar gördüğünü öne sürdü. Furkan Doymaz, "Burada eskiden büyük bir market vardı, o market ana kolonlardan birini kesmiş. Market çıktıktan sonra dükkan sahipleri durumu fark etmedi. Kentsel dönüşüm başvurusu yapılmıştı ama apartman nüfusu yaşlı olduğu için çoğu kişi istemedi. Şimdi kolon patladı. Bu caddenin sonunda bile en yeni bina 40 yaşında. Denetim yok. Denetim olsa bile, çakıl taşından ve kumdan yapılan binaları ne kadar güçlendirebilir, bilmiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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