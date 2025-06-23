Antalya'da orman yangını (2)

SERİK'TEYANGIN

Antalya'nın Serik ilçesi Kuşlar ile Yeşilyurt mahalleleri arasındaki biçilmiş buğday tarlasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevleri fark edenler, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Hızla yayılan yangına karadan itfaiye ekibi, orman işçileri, havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Çevredekiler de hortum ve tarım makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 1200 metrekare alanın zarar gördüğü belirtilen yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Diğer yandan Aşağıoba Mahallesi'nde de aynı saatlerde orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Bu yangında da 250 metrekare alanın zarar gördüğü öğrenildi.