Kumluca'da yaz spor okulları 30 Haziran'da başlayacak
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yaz spor okulları 30 Haziran'da açılacak.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yaz spor okulları 30 Haziran'da açılacak.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yaptığı açıklamada, ilçede boks, badminton, voleybol, basketbol, yüzme başta olmak üzere 11 branşta yaz okulu açılacağını bildirdi.
Öğrencilerin okula ücretsiz katılabileceklerini aktaran Koca, bu yaz yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Sporun çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sağlıklı yaşamayı teşvik etmek amacıyla en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulayan Koca, tüm öğrencilerin yaz spor okullarını en iyi şekilde değerlendirmeleri önerisinde bulundu.
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