Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 8 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
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