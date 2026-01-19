Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla konferans gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta Doğu Türkistan konferansı düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla konferans gerçekleştirilecek.


        AGD Manavgat Şubesi Başkanı Ahmet Ali Gök, yaptığı açıklamada, AGD'nin "Yeni Bir Dünya" ideali doğrultusunda mazlumların yanında durmayı görev edindiğini belirterek, Doğu Türkistan meselesinin kendileri için sadece bir dış politika konusu değil, bir iman borcu olduğunu söyledi.


        Manavgat’tan o coğrafyaya bir kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini ifade eden Gök, konferansın zulmü dünyaya haykırmak için bir vesile olacağını dile getirdi.

        Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk’ün katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin önemine değinen Ahmet Ali Gök, "Sayın Tümtürk ömrünü bu davaya adamış kıymetli bir isimdir. Kendisinin Manavgat’ta olması, halkımızın meseleyi birinci ağızdan, en güncel ve doğru verilerle öğrenmesi için büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

        Bölgedeki asimilasyon politikalarına ve inanç hürriyeti üzerindeki baskılara karşı uluslararası kamuoyunda bir vicdan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Gök, Manavgatlı gençlerin bu konudaki duyarlılığının umut verici olduğunu dile getirdi.


        Gök, AGD gençliğinin yeryüzündeki haksızlıklara karşı aksiyon alan bir nesil olduğunu ve bu şuurun adil bir dünyanın temeli olacağını kaydetti.

        Gök, siyasi görüş farkı gözetmeksizin tüm Manavgat halkını 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ne davet ederek, "Gelin, omuz omuza vererek Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim" çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Antalya'da üreticiler dijital tarım uygulamasıyla seralarını telefondan izl...
        Antalya'da üreticiler dijital tarım uygulamasıyla seralarını telefondan izl...
        Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı
        Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı
        Antalya'da ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve 6 aile üyesi adli...
        Antalya'da ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve 6 aile üyesi adli...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak
        Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini "Tria" ile yapacak
        Seralarda dona karşı sıcaklıklar cep telefonundan anlık takip ediliyor Diji...
        Seralarda dona karşı sıcaklıklar cep telefonundan anlık takip ediliyor Diji...
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 5 bin 432 öğrenciye çevre eğitimi
        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 5 bin 432 öğrenciye çevre eğitimi