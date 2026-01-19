Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi

        Antalya'da ağabeyini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve olayla ilgili gözaltına alınan 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:05
        Antalya'da ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi
        Antalya'da ağabeyini silahla öldürüp yengesini yaralayan zanlı ve olayla ilgili gözaltına alınan 6 aile üyesi adliyeye sevk edildi.

        Cinayet zanlısı M.E.U. ile şüpheliler B.U, Ş.U, H.U, M.U, S.Y. ve G.K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Hastanede tedavisi devam eden yaralı Z.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Suçunu itiraf eden M.E.U'nun ilk ifadesinde, "Cinayeti namus meselesinden dolayı işledim." dediği öğrenildi.

        -Olay

        Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde bir sitede, kardeşler M.E.U, ağabeyi V.U. ve yenge Z.U. arasında 16 Ocak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.U, araç içerisinde bulunan V.U. ve Z.U'ya silahla ateş açmış, V.U. hayatını kaybetmiş Z.U. yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

